'Evim Yuvan Olsun' kampanyasında sadece 41 konut yuva olabildi

Kayseri Valiliği tarafından, Kayseri'de 'Evim Yuvan Olsun' kampanyası çerçevesinde ancak 41 konuta depremzede yerleştirilebildiği ifade edildi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:



Evim Yuvan Olsun Yardımlaşma Kampanyası kapsamında,kayseri ilçelerinden toplam 282 konut sahibi tarafından projeye katılım başvurusu yapılmıştır.

Söz konusu başvuruların incelenmesi neticesinde; 215 konutun kullanıma uygun olmadığı, 46 bedelsiz konut ve 6 indirimli kiralık konut olmak üzere toplamda 52 konutun kullanıma uygun bulunduğu, geriye kalan 15 konutun ise kullanıma uygunluğunun değerlendirilme aşamasında olduğu tespit edildi.

Bugüne kadar kampanya kapsamında kullanıma uygunluğu değerlendirilen 40 bedelsiz konut ile 1 indirimli kiralık konut olmak üzere toplam 41 konut depremzede vatandaşlara tahsis edilmiş olup diğer konutların tahsisine ilişkin çalışmalar devam etmektedir.