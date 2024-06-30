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Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan suç makinası kadın yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir vatandaşı evlilik vaadiyle dolandıran ve 39 suç kaydı bulunan F.O. polis ekiplerince yakalandı. F.O. hakkında adli işlem başlatıldı.

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan suç makinası kadın yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda; N.K. (69) isimli bir vatandaşı evlilik vaadiyle kandırarak kendisine 30 bin lira değerinde altın ve elbise aldırıp, bin dolar nakit parasını alarak dolandıran ve hakkında nitelikli dolandırıcılık, yankesicilik, güveni kötüye kullanma, cinsel taciz, şantaj ve fuhuşa teşvik suçları olmak üzere toplam 39 suç kaydı bulunan F.O. (33) yakalandı. 
F.O. hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber Merkezi

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