Eyvan Sohbetlerinde 'Millî Mücadele'de Kayseri' konuşuldu

Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde geleneksel hale getirilen Eyvan Sohbetleri çerçevesinde Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zübeyir Saltuklu’nun konuşmacı olarak katıldığı programda ‘Millî Mücadele’de Kayseri’ konusu ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği kültür, sanat faaliyetleri çerçevesinde Valilik ve Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Eyvan Sohbetleri farklı konuları gündemine alıyor.

Bu çerçevede Eyvan Sohbetleri programı Büyükşehir Belediyesi Milli Mücadele Müzesi’nde yoğun bir katılımla gerçekleşti. Odalar ve STK’ların da temsilcilerinin katıldığı programda, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zübeyir Saltuklu tarafından ‘Millî Mücadele’de Kayseri’ konusu işlendi.

Milli Mücadele dönemini anlatan Prof. Dr. Saltuklu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinden ve o dönemde Kayseri’nin de rolünden bahsetti.

Eyvan Sohbetleri katılımcılardan tam not alırken, Prof. Dr. Saltuklu ve katılımcılar programın düzenlenmesinden dolayı Valilik ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.