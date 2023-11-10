Eyvan Sohbetlerinde 'Millî Mücadele'de Kayseri' konuşuldu

Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde geleneksel hale getirilen Eyvan Sohbetleri çerçevesinde Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zübeyir Saltuklu'nun konuşmacı olarak katıldığı programda 'Millî Mücadele'de Kayseri' konusu ele alındı.

PAYLAŞ
  • 10.11.2023 10:47
  • Güncelleme: 10.11.2023 13:17
Eyvan Sohbetlerinde 'Millî Mücadele'de Kayseri' konuşuldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde geleneksel hale getirilen Eyvan Sohbetleri çerçevesinde Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zübeyir Saltuklu’nun konuşmacı olarak katıldığı programda ‘Millî Mücadele’de Kayseri’ konusu ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği kültür, sanat faaliyetleri çerçevesinde Valilik ve Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Eyvan Sohbetleri farklı konuları gündemine alıyor.

Bu çerçevede Eyvan Sohbetleri programı Büyükşehir Belediyesi Milli Mücadele Müzesi’nde yoğun bir katılımla gerçekleşti. Odalar ve STK’ların da temsilcilerinin katıldığı programda, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zübeyir Saltuklu tarafından ‘Millî Mücadele’de Kayseri’ konusu işlendi.

Milli Mücadele dönemini anlatan Prof. Dr. Saltuklu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinden ve o dönemde Kayseri’nin de rolünden bahsetti.

Eyvan Sohbetleri katılımcılardan tam not alırken, Prof. Dr. Saltuklu ve katılımcılar programın düzenlenmesinden dolayı Valilik ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
600 hükümlü ve tutuklunun diş tedavisi cezaevinde yapıldı

600 hükümlü ve tutuklunun diş tedavisi cezaevinde yapıldı

Büyükşehir Spor A.Ş. lösemili miniklerin yanında oldu

Büyükşehir Spor A.Ş. lösemili miniklerin yanında oldu

Organize Sanayi için 25 milyon TL'lik yol yatırımı

Organize Sanayi için 25 milyon TL'lik yol yatırımı

KİGDER'de 100. yıl coşkusu

KİGDER'de 100. yıl coşkusu

Eyvan Sohbetlerinde 'Millî Mücadele'de Kayseri' konuşuldu

Eyvan Sohbetlerinde 'Millî Mücadele'de Kayseri' konuşuldu

AK Parti Kayseri'de yerel seçim mesaisi başladı

AK Parti Kayseri'de yerel seçim mesaisi başladı

Çok Okunanlar
1
Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

2
TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

3
'LGBT Konseri İptal Edilmelidir'

‘LGBT Konseri İptal Edilmelidir’

4
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

5
Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

6
Filistin'e Gönül Köprüsü

Filistin'e Gönül Köprüsü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güven timlerinden şüpheli taksiye film gibi operasyon

Güven timlerinden şüpheli taksiye film gibi operasyon

KTO Avrupa Birliği Hatıra Ormanı kuruluyor

KTO Avrupa Birliği Hatıra Ormanı kuruluyor

DAHA FAZLA
Yoldan çıkan otomobil takla attı

Yoldan çıkan otomobil takla attı

'Bu süreçte dinlendirici, düşündürücü oyunlar oynanmasını tercih ederiz'

'Bu süreçte dinlendirici, düşündürücü oyunlar oynanmasını tercih ederiz'

Başkan Yalçın'dan 100. yıla özel 'Çanakkale Müzesi'

Başkan Yalçın'dan 100. yıla özel 'Çanakkale Müzesi'

AGÜ'nün 'Sanal Gerçeklik Projesi' İspanya'da sergilendi

AGÜ'nün 'Sanal Gerçeklik Projesi' İspanya'da sergilendi

Aranan şahıslara 43 polis ile eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı

Aranan şahıslara 43 polis ile eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı