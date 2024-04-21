Feci kazada yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Kayseri'nin Talas ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde yaralanan 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Feci kazada yaralanan genç kız hayatını kaybetti
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Talas ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde yaralanan 4 kişiden 1’i hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Kerkük Bulvarı üzerinde M.C.E. idaresindeki 38 JG 592 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarparak karşı yola geçip takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun çaba harcarken, sıkıştıkları yerden çıkartılan 4 yaralı ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı. İncelemelerin tamamlanmasıyla otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı.

Kazada yaralananlardan Rümeysa K. (17), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA
Kayseri Gündem

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