Fetih ve Aldemir ailelerinin mutlu günü
Ali İhsan Fetih! in kızı Elif ile Mehmet Aldemir' in nikah merasimi Kayseri Melikgazi nikah salonunda gerçekleşti
- 19.08.2023 18:40
- Güncelleme: 19.08.2023 18:40
İş insanı Ali İhsan Fetih' in kızı Elif ile Kasım Aldemir' in oğlu Mehmet aldemir' in nikah merasimi Kayseri Melikgazi Düğün salonunda gerçekleşdi. Nikah merasimine ailelerinin akrabaları ve yakın dostları eşlik etti. Melikgazi belediye başkanı Mustafa Palancıoğlu adına nikah memurunun ve şahitlerin huzurunda nikah akdi gerçekleştirldi. Bizde Kayseri Gündem ailesi olarak genç çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.
Kurumsal Haber
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