Fetih ve Aldemir ailelerinin mutlu günü

İş insanı Ali İhsan Fetih' in kızı Elif ile Kasım Aldemir' in oğlu Mehmet aldemir' in nikah merasimi Kayseri Melikgazi Düğün salonunda gerçekleşdi. Nikah merasimine ailelerinin akrabaları ve yakın dostları eşlik etti. Melikgazi belediye başkanı Mustafa Palancıoğlu adına nikah memurunun ve şahitlerin huzurunda nikah akdi gerçekleştirldi. Bizde Kayseri Gündem ailesi olarak genç çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.