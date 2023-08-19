Fetih ve Aldemir ailelerinin mutlu günü

Ali İhsan Fetih! in kızı Elif ile Mehmet Aldemir' in nikah merasimi Kayseri Melikgazi nikah salonunda gerçekleşti

PAYLAŞ
  • 19.08.2023 18:40
  • Güncelleme: 19.08.2023 18:40
Fetih ve Aldemir ailelerinin mutlu günü

İş insanı Ali İhsan Fetih' in kızı Elif ile Kasım Aldemir' in oğlu Mehmet aldemir' in nikah merasimi Kayseri Melikgazi Düğün salonunda gerçekleşdi. Nikah merasimine ailelerinin akrabaları ve yakın dostları eşlik etti. Melikgazi belediye başkanı Mustafa Palancıoğlu adına nikah memurunun ve şahitlerin huzurunda nikah akdi gerçekleştirldi. Bizde Kayseri Gündem ailesi olarak genç çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

Kurumsal Haber

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de tek, Türkiye'de sayılı olan konkasör tesisi açıldı

Kayseri'de tek, Türkiye'de sayılı olan konkasör tesisi açıldı

Özhaseki: 'Hep birlikte şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz'

Özhaseki: 'Hep birlikte şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz'

Sahilde görüp merak saldığı hasır kazanç kapısı oldu

Sahilde görüp merak saldığı hasır kazanç kapısı oldu

Ertuğrul Gazi Mahallesi'ne 10 milyon 200 bin liralık içme suyu yatırımı

Ertuğrul Gazi Mahallesi’ne 10 milyon 200 bin liralık içme suyu yatırımı

Milletvekili Ersoy, 'Kayseri genelinde yapılmış en yoğun katılımlı konser oldu'

Milletvekili Ersoy, “Kayseri genelinde yapılmış en yoğun katılımlı konser oldu”

Motorine 1 liralık zam bekleniyor

Motorine 1 liralık zam bekleniyor

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

3
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Özhaseki: '1 ve 2. derecede deprem bölgesinde bulunan bölgelerimizin oranı yüzde 66, yaşayan insan nüfusu ise yüzde 71'

Bakan Özhaseki: '1 ve 2. derecede deprem bölgesinde bulunan bölgelerimizin oranı yüzde 66, yaşayan insan nüfusu ise yüzde 71'

Film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu

Film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu

DAHA FAZLA
Fetih ve Aldemir ailelerinin mutlu günü

Fetih ve Aldemir ailelerinin mutlu günü

Kayserispor ikinci haftayı da beraberlikle kapattı

Kayserispor ikinci haftayı da beraberlikle kapattı

Tekir Göleti içerisindeki balıklar öldü

Tekir Göleti içerisindeki balıklar öldü

Uluslararası Dadaloğlu Kültür ve Sanat Şenlikleri başlıyor: Dadaloğlu kimdir?

Uluslararası Dadaloğlu Kültür ve Sanat Şenlikleri başlıyor: Dadaloğlu kimdir?

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlar yakalandı

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlar yakalandı