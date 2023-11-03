Filistin Gecesi Düzenleniyor

İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, Kayseri Filistin Dayanışma Platformu tarafından organize edilen Filistin İçin Özgürlük Konvoyu'nun da katılacağı Filistin Gecesi programı düzenleniyor.

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  • 03.11.2023 12:19
  • Güncelleme: 03.11.2023 12:20
Filistin Gecesi Düzenleniyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

13 şehirden gelerek Kayseri'de bir gece konaklayacak olan Filistin için Özgürlük Konvoyu katılımcılarının da iştirak edeceği Filistin Gecesi programı, 4 Kasım Cumartesi günü saat: 20.00'de Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

İsrail'in Filistindeki katliam ve vahşetini protesto etmek için Türkiye genelinde tüm illerden oluşturulan konvoylardan birinin de toplanma merkezi olan Kayseri'de daha çok Karadeniz bölgesinden hareket eden iller buluşacak.

Cumartesi akşam 20.00'de gerçekleştirilecek Filistşin Gecesi programında, Prof. Dr. Şahin Güven'in yapacağı konuşma sonrası Grup Yürüyüş tarafından da bir konser verilecek.

Diğer illerden gelip Kayseri'de bir gece konaklayacak olan Filistin için Özgürlük Konvoyu katılımcıları, Fuar Alanı Ahmet İnci Camiinde Kunutlu sabah namazını kıldıktan sonra Pazar sabahı saat: 08.00'de Kayseri'den Adana İncirlik Üssü'ne konvoy halinde hareket edecekler.

Türkiye'nin tüm illerinden gelen araçlarla, Filistindeki katliamların asıl sorumlusu olan ABD'nin incirlik üssü kuşatılacak.

Haber Merkezi

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