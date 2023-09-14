Gardiyan olacaktı, cinayete kurban gitti

Kayseri'de 18 yaşındaki Edanur Çoban İddiaya göre eski sevgilisi tarafından iş çıkışı sokak ortasında öldürüldü. Genç kızın Gardiyanlık Bölümünü kazandığı ve öldürüldüğü gün kendisine Kredi Yurtlar Kurumu'ndan yurt çıktığı öğrenildi.

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  • 14.09.2023 12:32
  • Güncelleme: 14.09.2023 12:32
Gardiyan olacaktı, cinayete kurban gitti

Olay, dün saat 22:00 sıralarında Melikgazi İlçesi Anbar Mahallesinde meydana geldi. Bir restoranda garson olarak çalışan Edanur Çoban (18) iş çıkışı evine giderken arkasından gelen eski sevgilisi G.Ç.'nin silahlı saldırısına uğradı. Genç kadın vücuda isabet eden mermiler nedeniyle yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. 

‘ÖLDÜRÜLDÜĞÜ GÜN KYK’DAN YURT ÇIKTIĞI ÖĞRENDİLDİ’

Talihsiz genç kızın Gardiyanlık Bölümünü kazandığı ve cinayete kurban gittiği gün kendisine Kredi Yurtlar Kurumu’ndan yurt çıktığı öğrenildi.

1ha

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