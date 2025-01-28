Gazeteci Azim Deniz ve Başsavcılık kararı istinafa taşıyacak
Gazeteci Azim Deniz'i evinden çıkarken silahla yaralayan Adem T. 3 yıl 16 ay 15 gün hapis cezası aldı. Müşteki Gazeteci Azim Deniz ve Başsavcılığın dava dosyasını istinafa taşıyacağı açıklandı.
Olay, 5 Şubat saat 08.30 sıralarında, gazeteci Azim Deniz’in Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Karasu Sokak'taki evinin otoparkında meydana geldi. Azim Deniz, işe gitmek için evinden çıktığı sırada apartmanın otoparkında bekleyen A.T.(45), Azim Deniz'i takip edip tabancayla yaraladı.
Yaralı gazeteci, Kayseri Şehir Hastanesi'nde ameliyat edildikten sonra normal odaya alındı. Olayın şüphelisi A.T. ise Yozgat Sorgun İlçesi’nde yakalandı. Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen A.T. ifadesi alındıktan çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Sanık hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açıldı. Bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Adem T. ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanığa ‘Kasten yaralama’dan 3 yıl 16 ay 15 gün cezasına çarptırıldı. Ayrıca infaz kesinleşene kadar sanığın adli kontrol kararına devam edilmesine hükmedildi.
KARAR İSTİNAFA TAŞINACAK
Müşteki Azim Deniz ile Kayseri Başsavcılığı’nın dava dosyasını istinafa taşıyacağı öğrenildi.