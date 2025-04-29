Gazeteci Mustafa Şaşmaztürk'ün öncülüğünde Antalya'da turizm ve Anadolu kültürü buluşması

Antalya Arkooloji Müzesi toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte, öğretim üyeleri, sivil toplum temsilcileri ve basın mensupları, Anadolu’nun kadim kültürlerinin turizm sektöründeki yeri ve önemi üzerine görüşlerini paylaştı. Programda, Metin Doğan, Prof. Dr. Ömer Akgün Tekin ve Dr. Candemir Zoroğlu gibi önemli isimler söz aldı.

Mustafa Şaşmaztürk’ün öncülüğünde gerçekleşen ve büyük ilgi gören bu etkinlikte, katılımcılar, Anadolu’nun kültürel mirasının turizmle güçlenmesinin önemini vurguladı. Program sonunda, konuşmacılara plaketler takdim edilirken, katılanlar memnuniyetlerini dile getirip, Mustafa Şaşmaztürk’ün liderliğindeki çabaların takdir edildiğini belirtti.

Oruç Reis Kültür ve Tanıtım Derneği yetkilileri, bu tür etkinliklerin devam edeceğini ve Anadolu’nun diğer şehirlerinde de düzenlenmesini planladıklarını açıkladı. Mustafa Şaşmaztürk’ün vizyonu ve çabaları, Anadolu kültürüne ve turizmine yaptığı katkılar, etkinliğin en önemli öne çıkan yönleri oldu.