Prof. Dr. Gökhan Bolat'tan Kritik Analiz: 'Türkiye ve Suriye Bir Bütünün Parçalarıdır'

Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları salonunda gerçekleşen programda, MAZLUMDER Şube Başkanı Av. Abdullah Kaya ve diğer dinleyicilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş, programın başında konuklara teşekkür etti.

Konuşmasına global güç dengelerinden başlayan Bolat, ABD-Çin rekabetine, Trump döneminde artan gerginliklere ve Rusya’nın bu süreçteki politikalarına işaret etti. Ayrıca, Ortadoğu’daki karmaşık dengeleri ve Türkiye’nin bölgedeki kritik rolünü vurguladı.

Suriye konusunda ise, Türkiye’nin ekonomik, askeri ve diplomatik alandaki çabalarının, bölgenin istikrarı açısından hayati öneme sahip olduğunu belirten Bolat, “Türkiye ve Suriye aslında bütünün vazgeçilmez parçalarıdır” dedi. Bolat, yeni yönetimin bölgedeki istikrar ve gelişimi için Türkiye’nin rehberliğine büyük ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

İsrail’in bölgedeki tutumu ve bölgenin istikrarını tehdit eden hamlelerine de değinen Bolat, bu zeminde Türkiye-Suriye ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemli olduğunu dile getirdi. Ayrıca, iç ve dış mihrakların İslam toplumunu bölme çabalarına karşı uyarıda bulunan Bolat, milletin birlik ve beraberliğinin korunmasının elzem olduğunu vurguladı.

Bölgedeki gelişmeleri ve Türkiye’nin tutumunu analiz eden Bolat, bölgenin geleceğine yön verecek kritik mesajlar verdi.