Gazze'de şehit olan Türkler için gıyabi cenaze namazı

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu tarafından Cuma Namazı sonrası Hunat Camii'nde Gazze ve Filistin'de şehit olan Türkler için gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Bir yıla yakın bir zamandır Gazze'de katliam ve soykırım uygulayan ve tüm dünyanın sessiz kaldığı vahşeti protesto etmek ve Filistin ve Gazze'de şehit olan Türk vatandaşları için gıyabi cenaze namazı kılmak için, Hunat Camii'nde ccuma anmazı sonrası bir araya gelinecek.