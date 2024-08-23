Geleceğin kaşifleri Talas'ta yetişiyor

Kayseri’nin Talas Belediyesi’ne ait Türkiye’nin sabit arenalı tek Espor ve İnovasyon Merkezi’nde yeni dönem kurslar sürüyor. Merkezde eğitim gören öğrencileri ziyaret eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, robotik kodlama, arduino ile modelleme ve baskı alanlarında geleceğin yeteneklerini yetiştirdiklerini söyledi.

Başkan Yalçın, Atatürk Bulvarı tramvay son durakları karşısındaki Talas Belediyesi Espor ve İnovasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Burada eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Yalçın, robotik kodlama, arduino, modelleme ve baskı alanlarında verilen kurslarla ilgili yetkililerden bilgiler aldı.

Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Yalçın, her birinden öğrendikleri çalışmaları anlatmalarını istedi. Başkan Yalçın, küçük yaşlarda yazılım ve kodlama ile eğitim alan çocukları geleceğe hazırladıklarını belirterek, “Türkiye’nin tek sabit arenalı Espor Merkezi olan Talas Belediyesi Espor Arena ve İnovasyon Merkezi’mizde devam eden kurslarımızda öğrencilerimizle sohbet edip başarılar diledik. Ayrıca merkezimizde sürdürülen çalışmalarla ilgili brifing aldık. Tüm çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.