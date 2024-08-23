Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
Kayseri'nin Felahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole uçtu. Kazada 3 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza Kayseri’nin Felahiye ilçesi Karaşeyh Mahallesinde dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonucu bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 3 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise öldüğü belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirilirken, hayatını kaybeden bir kişinin cenaze ise hastane morguna kaldırıldı.
Öte yandan ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.