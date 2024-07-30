Gelinliği ile halı dokudu

Nevşehir'de geleneği yaşatmak için gelinliği ile tezghın başına geçen genç kız halı dokudu. Avanos'ta asırlardır yaşatılan bu gelenek de tekrar canlandırılmış oldu.

Gelinliği ile halı dokudu
Kayseri GündemEditör

Nevşehir’de geleneği yaşatmak için gelinliği ile tezgâhın başına geçen genç kız halı dokudu. Avanos’ta asırlardır yaşatılan bu gelenek de tekrar canlandırılmış oldu.

Bir zamanlar Avanos ilçesinde genç kızlar halı ve kilim dokuma tezgâhlarında, genç erkeklerde çanak çömlek atölyelerinde çalışırdı. Asırlardır anlatılan hikayeye göre de halı kilim dokumasını bilmeyen kızı gelin, çanak çömlek yapımını bilmeyen erkeği de damat olarak almazlardı. Nevşehir’in Avanos ilçesinde yaşayan Emine Yağmur Keskin de bu geleneği yaşatmak için, düğün öncesi gelinliğini giyerek halı kilim dokuma kursunu ziyaret etti. Avanos Halk Eğitim Merkezi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi iş birliğinde açılan halı- kilim kursunu ziyaret eden Emine Yağmur Keskin burada kurs öğretmeninden halı dokuma kursu aldı. Avanos ilçesinde asırlardır anlatılan hikayeyi gerçekleştiren Emine Yağmur Keskin; “Çok mutluyum, artık gelin olabilirim” dedi.

Almanya’da yaşayan damat Avşar Keskin’de yaptığı açıklamada; “Avanos’ta bir gelenek var. Bizde bu geleneği yürütmek istedik. Gelinin halı dokuduğunu gördük ve test ettik. Artık gelin olabilir” dedi.

İHA
Kayseri Gündem

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