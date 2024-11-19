Gençler istedi, Başkan Palancıoğlu, İldem'e 2. kütüphaneyi yaptı

Mahallelerdeki ihtiyaçları yerinde karşılayarak 5 yıl içerisinde ilçeye 15 adet Akıl Küpü Kütüphanesi kazandıran Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, İldem Gesi Fatih Mahallesi’ne yaptıkları ikinci kütüphanede inceleme yaptı.

Hizmette olan Akıl Küpü Kütüphanelerinin gençlerin uğrak yeri haline gelmiş olduğundan çok memnun olduklarını belirten Başkan Palancıoğlu, "Melikgazi olarak ’Önce Eğitim’ diyor, eğitime ve gençlere yatırımı her zaman en ön planda tutuyoruz. Gençler bizim önceliğimiz. Onların en iyi şekilde yetişmesi ve donanımlı olması Türkiye’nin daha iyi noktaya gelmesine vesile olacaktır. Kütüphanelerimizin sayısını ilçemizde artırmaya devam ediyoruz. Gençlerimizin bu kütüphanelerde geleceğe en iyi şekilde hazırlanıyor. İldem Cumhuriyet Mahallesi’nde ilkini yaptığımız Akıl Küpü Kütüphane’miz hem gençlerimize hem de yetişkinlere hizmet veriyor. Nüfus yoğunluğunun ve kütüphanelerimize rağbetin fazla olması nedeniyle İldem bölgemize bir kütüphane daha kazandırıyoruz. Gençlerimiz istedi biz de onları kırmadık isteklerini yerine getirdik. Akıl Küpü Kütüphanelerimiz, gençlerimize konforlu ve kaliteli bir ortamda ders çalışma, sosyalleşme ve kendilerini geliştirme olanağı sağlıyor. 130 kişilik bu yeni kütüphanemizde çalışma odaları, kafeterya ve okuma salonu yer alacak. Gençlerimizin büyük bir ihtiyacına cevap veren kütüphanemiz sayesinde, gençler merkeze gelmeden kendi mahallesinde hizmet almış olacak. Şu anda 55 bine yakın kütüphanelerimizi kullanan üyemiz var. İnşallah 1 ay gibi kısa bir zamanda tüm tefrişatını tamamlayıp hizmete açacağız. Yeni kütüphanemiz İldem sakinlerimize hayırlı olsun” dedi.