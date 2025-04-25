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- Yeminli Mali Müşavir Bağırgan: 'Yabancı Yatırımcıyı Çekmek İçin Güven Ortamı Oluşturmalıyız'
Yeminli Mali Müşavir Bağırgan: 'Yabancı Yatırımcıyı Çekmek İçin Güven Ortamı Oluşturmalıyız'
Kayseri'de gerçekleşen bir canlı yayın programında Yeminli Mali Müşavir Muhammed Kutub Bağırgan, Türkiye'nin yabancı yatırımcılar açısından cazibe merkezi olabilmesi için güven ortamının şart olduğunu vurguladı. Bağırgan, yabancı yatırımcıların, mülkiyet haklarının korunduğu ve öngörülebilir bir hukuk sistemi olan ülkelere yatırım yapmayı tercih ettiğini belirtti.
Bağırgan, gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda, “Çin, Türkiye’yi Avrupa’ya açılan bir kapı olarak değerlendirerek önemli bir yatırım gerçekleştirdi. Bu durum, Türkiye’ye olan güvenin bir göstergesidir. Güven ortamını sağlamak için yapısal reformların sürdürülmesi gerekiyor” dedi.
Yabancı yatırımcıların, yatırımlarının karşılığını alacakları konusunda kendilerini güvende hissetmeleri gerektiğini dile getiren Bağırgan, ülke olarak bu güveni sağlayacak adımlar atılmasının önemine dikkat çekti. Özellikle hukuk alanında öngörülebilir politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Bağırgan, Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar için daha çekici hale gelmesi için ciddi reformlara ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.