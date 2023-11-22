Gökhan Ülke, Melikgazi Belediye Başkanlığı aday adaylığı için başvurusunu yaptı

Gökhan Ülke, Melikgazi Belediye Başkanlığı aday adaylığı için başvurusunu yaptı

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  • 22.11.2023 19:30
  • Güncelleme: 22.11.2023 19:30
Gökhan Ülke, Melikgazi Belediye Başkanlığı aday adaylığı için başvurusunu yaptı

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, 7 yıl sürdürmüş olduğu ilçe başkanlığı görevinden istifa ederek Melikgazi Belediye Başkanlığı aday adayı oldu.  Teşkilat dahilinde birlik beraberliklerinin büyük örnek teşkil ettiğini söyleyen Başkan Ülke, “Genel merkezimizin vereceği görevlere her zaman hazırız ve alınacak karara da saygımız sonsuz” dedi.
Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AKP) 31 Martta yapılacak olan mahalli idareler seçimleri için aday adaylık başvuruları devam ediyor. Başvurular, saat 19.00’a kadar alınmaya devam edecek.
AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Parti teşkilatıyla birlikte yapılan istişare toplantısı sonrası 7 yıldır yürütmüş olduğu Melikgazi İlçe Başkanlığı’ndan istifa ettiğini belirterek Melikgazi Belediye Başkanlığı aday adaylığını duyurdu.
İstifanın bugün itibariyle genel merkeze iletildiğini söyleyen Başkan Gökhan Ülke, “Başvuru ile ilgili resmi prosedürü tamamladık. Biz bu sürecin tamamında hep omuz omuza çalıştık ve bizim bu birlikteliğimiz çok da güzel örnek teşkil etti. Bu anlamda Palancıoğlu başkanın veya bizim görevimizin ne olacağına dair bir şey söylemek mümkün değil ama genel merkezimizin vereceği görevlere biz her zaman hazırız ve elimizden geleni de yapacağız. Bundan sonra genel merkezin vereceği kararlara saygılıyız”  ifadelerini kullandı.

1ha

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