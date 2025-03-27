Cami-i Kebir'de Rahmet ve Minnetle Bir Araya Geldiler

Ramazan ayının son perşembesinde, ikindi namazının ardından gerçekleştirilen etkinlikte hayırseverler ve Kızılay gönüllüleri dualarla anıldı.

Tarihi caminin sessizliğini dolduran hatimler ve dualar, vefat eden hayırseverlerin yad edilmesiyle anlam kazandı. Programa yoğun katılım gösteren Kayserililer, birlik ve beraberlik duygusuyla bu özel anları paylaştı.

Türk Kızılay’ının sosyal yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yaşatan etkinlik, katılımcılar için duygusal ve manevi bir deneyim sunarken, Ramazan ayının bereketini de bir kez daha gözler önüne serdi.