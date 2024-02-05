Gönüllü Kuruluşlar: 'Depremde yıkılan binaların sorumlularından hesap sorulsun'

Asrın felaketi olan 6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla Kayseri Gönüllü Kültür teşekküleri tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

'6 Şubat 2023 günü yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetlerindeki Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremin üzerinden bir yıl geçti

Millet ve devlet olarak büyük Üzüntü duyduğumuz asrın felaketi depreminde on ilimiz direk, geri kalanı dolaylı olmak üzere 18 İlimiz etkilenmişti. 15 milyon insanımız ve 150.000 km2 toprağımız deprem felaketlerin etkisi ile zarar görmüştü. Deprem ülkemiz dışında Kıbrıs,Suriye,Lübnan, Ürdün, Filistin Irak gibi ülkelerde hissedilmiş Kuzey Suriye’de büyük yıkım ölüm ve yaralanmalara sebep olmuştur.

Deprem tespit edilebilen hali ile 6 bini yabancı uyruklu olmak üzere 60 bine yakın insanımız hayatını kaybetmiş 110 binden fazla insanımız da yaralanmıştı. Depremin en çok etkilediği yerler Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Gaziantep illeri olmuş, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Malatya, Osmaniye ve Diyarbakır illerimizde felaketten büyük zarar görmüştü. Deprem Hava yolu. karayolu ve demir yolu ulaşımı da büyük zarar vermiş, bölgeye anında yardım ulaştırma da büyük sıkıntılar yaşanmıştı. Tüm olumsuzluklara rağmen sivil toplum kurumları, Afad. Valilikler, Belediyeler bölgeye yardıma koşmuşlar arama kurtarma beslenme, sağlık, barınma, ısınma dahil her alanda bölge insanının yardımına koşulmuştur.

Felaketin üzerinden geçen bir yıl içinde Devlet kurumlarının, sivil toplum kurumlarının, bölgeye yardıma koşan Belediyelerin özverili çalışmaları ile bölgede hayatın normale dönmesi için büyük mesafeler alınmış, alınmaya devam edilmektedir. Tüm Türkiye insanının, felaketin yaraların sarılması için Devlet kurumları ile, Belediyelerle, sivil insani yardım kurumları ile nasıl özveriyle çalıştığını Kamuoyu ve Aklı selim çevreler yakinen takip etti ve ediyor.

Bizler Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak;

- Asrın felaketi olan 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden tüm insanlarımıza Allah’tan rahmet yaralılara geçmiş olsun milletimize taziye dileklerimizi bildiriyoruz.

- Depremin meydana geldiği andan itibaren bölgeye koşup gece gündüz yedi gün 24 saat kordine ve yardım çalışmalarında bulunan Valilerimiz, Kaymakamlarımız ve Mülki amirlerimize teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz.

- Bölgenin imarı ve ayağa kalkmasında ekipmanları ile bölgeye karargah kuran Belediye Başkanlarımız ve personeline çok teşekkür ediyor, hayırlarnız kabul olsun diyoruz.

- Depremin haberinin alınması ile bölgeye koşan arama kurtarma ve insani yardım kurumlarımızın idareci ve gönüllülerine cani gönülden teşekkür ediyor Allah ecrinizi bol versin hizmetiniz daim olsun diyoruz.

- Hükümet ve Adalet yetkililerinden beklentilerimiz ise, depremde yerle bir olan binaların sorumluluğunu sadece müteahhitlere değil, yapıldığı tarihte kontrolünü, onayını yapan ruhsatını veren Belediye sorumluları ve yapı denetim sorumluları hakkında da tahkikat yapmaları, onlardan da Adalet önünde, kaybolan canların hesabının sorulmasını talep ediyoruz ve diyoruz ki!

Geçmiş olsun Türkiye Allah bir daha böyle felaket göstermesin'

