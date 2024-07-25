Güneş yanığı çocuklarda kanser riskini artırıyor

Dermatolog Dr. Babür Süer, çocukluk döneminde maruz kalınan güneş yanıklarının ilerleyen yaşlarda cilt kanseri riskini önemli ölçüde artırabileceği konusunda uyarıyor.

Araştırmalar Ne Diyor?

Dr. Babür Süer'in verdiği bilgiye göre "melanom" dünyadaki en tehlikeli cilt kanseridir ve yapılan çalışmalar bu kanser türünün çocukluk döneminde güneş yanığı geçiren kişilerde çok daha sık görüldüğünü kanıtlamıştır.

Amerikan Kanser Derneği'nin verilerine göre, 18 yaşından önce en az bir kez güneş yanığı yaşayan kişilerde melanom adı verilen en ölümcül cilt kanseri türüne yakalanma riski 2 kat artıyor.

Avustralya Kanser Konseyi'nin yaptığı bir çalışma ise, çocukluk döneminde 5 veya daha fazla güneş yanığı yaşayan kişilerde melanom riskinin 5 kat arttığını gösteriyor.

Güneş Yanığı Neden Tehlikeli?

Dr Süer, güneş yanığının, ciltteki hücrelere zarar vererek DNA'yı tahrip ettiğini belirterek, ekliyor; "Bu hasar, zamanla cilt kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Çocukların cildi, yetişkinlere göre daha ince ve hassas olduğu için güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı daha savunmasızdır."

Çocukları Güneşten Nasıl Koruyabiliriz?

· Bebekleri ve 1 yaşından küçük çocukları doğrudan güneş ışığından uzak tutun.

· 2 yaş ve üzeri çocuklar için geniş spektrumlu, en az 30 SPF güneş kremi kullanın. Güneşe çıkmadan 20 dakika önce kremi bolca sürün ve her 2 saatte bir tekrarlayın.

· Çocuklara şapka, güneş gözlüğü ve güneşten koruyucu giysiler giydirin.

· Mümkün olduğunca gölgede vakit geçirin. Özellikle güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler (10:00-16:00) arasında çocukları güneşten uzak tutun.

Anne-Babalara Büyük Görev Düşüyor

Çocukluk döneminde alınan önlemler, ileri yaşlarda cilt kanseri riskini önemli ölçüde azaltabilir. Bu nedenle ailelerin güneşten korunma konusunda bilinçlenmesi ve çocuklarına bu alışkanlıkları kazandırması büyük önem taşıyor.

Dr. Babür Süer, konuyla ilgili olarak ; "Unutmayın güneş yanığı, sadece ciltte kızarıklık ve acıya neden olmaz, ilerleyen yaşlarda cilt kanserine de yol açabilir.

Bu nedenle, çocukları güneşten korumak ve güneş koruyucu krem kullanımı konusunda bilinçli olmak kritik önem taşımaktadır." dedi

