Güray Müze, karma resim sergisine ev sahipliği yapacak

24-30 Eylül tarihleri arasında Güray Müze, birçok uluslarası sanatçının da katılımıyla gerçekleşecek olan karma bir resim sergisine ev sahipliği yapacak.

Dünyaca ünlü sanatçıların da katılımıyla, hem modern hem de klasik sanatın en güzel örnekleri sanatseverlerle buluşacak. Nevşehir’in Avanos ilçesinde bulunan Güray Müze’deki serginin açılış kokteyli 24 Eylül Salı günü saat 14.00’da gerçekleşecek ve 30 Eylül Pazartesi gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.