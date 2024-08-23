Gurbetçiler pastırmacıları hareketlendirdi

Tatil sezonunda gurbetçi vatandaşların Türkiye'ye gelmesinin ardından pastırmacıların işlerinde hareketlilik olduğunu söyleyen Pastırmacı Yasin Güzel, 'Son 2-3 ay işlerimiz hareketlendi' dedi.

Gurbetçiler pastırmacıları hareketlendirdi
Kayseri GündemEditör

Tatil sezonunda gurbetçi vatandaşların Türkiye’ye gelmesinin ardından pastırmacıların işlerinde hareketlilik olduğunu söyleyen Pastırmacı Yasin Güzel, “Son 2-3 ay işlerimiz hareketlendi” dedi.

Gurbetçilerin işleri olumlu yönde etkilediğini söyleyen Yasin Güzel, “Şu anda pastırma fiyatlarımız 950 TL’den başlıyor ve bin 400 TL’ye kadar değişiklik gösterebiliyor. Etin kalitesine, yumuşaklığına göre değişiyor fiyatlar. Sucuklarımız da 450 TL’den başlıyor 800 TL’ye kadar fiyat aralığında devam ediyor. Gurbetçi vatandaşlarımızın gelmesi işleri tabi ki olumlu etkiliyor. Şu anda gurbetçi sezonunun bitimine yaklaşıyoruz. Gurbetçi vatandaşlarımız okulların açılması nedeni ile yavaş yavaş yaşadıkları şehirlere dönüyorlar. Biz de tabi işteki düşüşü görüyoruz. Artık yavaş yavaş gurbetçi sezonunu bitirmeye yaklaştık diyebiliriz” dedi.

Güzel, sezonun geçen yıla göre düşük olduğunu ama son 2-3 ayda işlerin güzel olduğunu söyleyerek, “Sezonun geçen yıla göre orantılarsak çok düşük geçtiğini düşünüyoruz ama yine de son 2-3 ay çok güzel bir şekilde geçti ve biz de iş yapmaya gayret ettik açıkçası. Gurbetçi vatandaşlarımızın dönerken evlerine pastırma ve sucuk götürmelerini tavsiye ediyoruz. Onların da 1 sene boyunca orada canları çektiği zaman dolaptan çıkarıp yiyebilecekleri şekilde hazırlıyoruz. Ürünleri tattırarak veriyoruz, memnun kalmalarını sağlıyoruz. Ben şimdiden yolları açık olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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