Yeni tehlikeli bir virüsümüz daha oldu
Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsüne karşı acil durum ilan etti: Şu ana kadar 156 kişi virüsten hayatını kaybetti
Kongo Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan maymun çiçeği virüsü, hızla yayılıyor.
Şu ana kadar 156 kişi virüsten hayatını kaybetti
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