Gürültü yapan 3 motosiklet sürücüsüne cezai işlem: Birinin ehliyeti iptal edildi
Kayseri'de 'Çevreye Rahatsızlık Veren Motorcular Kameraya Yansıdı' paylaşımı üzerine yapılan çalışmada 3 motosiklet tespit edildi, sürücülerine toplam 16 bin 55 lira cezai işlem uygulandı ve 1 motosiklet trafikten men edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘Çevreye Rahatsızlık Veren Motorcular Kameraya Yansıdı’ paylaşımı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; Bahse konu 3 motosiklet tespit edildi. Sürücülerine Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplam 16 bin 55 lira cezai işlem uygulandı. 1 motosiklet trafikten men edildi; aracın sürücüsü aday sürücü olduğundan ceza puanı 80’e ulaşarak sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.