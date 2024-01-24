Güven timleri 1 haftada 10 aranan şahsı yakaladı
Kayseri'de güven timi ekiplerince gerçekleştirilen 1 haftalık operasyonda 10 aranan şahıs ve Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yapan 32 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği’nce yapılan 1 haftalık çalışmada; 6 bin 51 şahıs, 493 araç sorgusu yapıldı. 10 aranan şahıs yakalanırken Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yapan 32 yabancı uyruklu şahıs da yakalandı. Öte yandan 60 yoklama kaçağı yakalandı. Yapılan aramalarda ise 2 tabanca, 5 fişek, 265,02 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.