Hacılar Belediye Meclisi'nden itidal çağrısı

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesine istinaden Başkanvekili Ahmet Bostancı başkanlığında Temmuz ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye Meclisi'nden itidal çağrısı
Kayseri GündemEditör

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden Başkanvekili Ahmet Bostancı başkanlığında Temmuz ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ve 4 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Meclis Başkan Vekili Ahmet Bostancı, alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkanvekili Bostancı, Valilikte yapılan toplantıda itidal çağrısında bulunulduğunu belirterek halkın emniyet güçlerine yardımcı olmasını istedi.

Daha sonra kararların konuşulduğu Hacılar Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısının gündeminde bulunan 1 asıl 3 ek gündem olmak üzere 4 madde görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. Hacılar Belediye Meclis Başkan Vekili Ahmet Bostancı, meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Hacılar Belediye Meclisi'nden itidal çağrısı
Hacılar Belediye Meclisi'nden itidal çağrısı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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