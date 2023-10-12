Hacılar Erciyesspor zirveyi hedefliyor

Bölgesel Amatör Lig 11. Grupta mücadele verecek Kayseri ekiplerinden Hacılar Erciyesspor, yeni sezon için zirveyi hedef seçti.

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  • 12.10.2023 17:28
  • Güncelleme: 12.10.2023 19:15
Hacılar Erciyesspor zirveyi hedefliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bölgesel Amatör Lig 11. Grupta mücadele verecek Kayseri ekiplerinden Hacılar Erciyesspor, yeni sezon için zirveyi hedef seçti.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grupta mücadele edecek olan Hacılar Erciyesspor hedefini belirledi. Hacılar Erciyesspor Kulüp Genel sekreteri Yasin Mutlu, şampiyonluk parolası ile lige başlayacaklarını söyledi. Yasin Mutlu, “Bu seneki futbol anlayışımız ve takımımıza kattığımız oyuncular ile iddialıyız. Teknik heyet ve futbolcularımıza güveniyoruz. Bu sene daha iddialıyız. Amacımız şampiyonluk. Zirveyi kovalayıp, bu grupta Allah’ın izniyle şampiyon olmak ve Türkiye 3. Ligine yükselmek istiyoruz” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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