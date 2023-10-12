Narkotikten kesinleşmiş hapis cezası olan şahıslara operasyon: 3 gözaltı

Kayseri’de narkotik polisleri tarafından yapılan kesinleşmiş hapis cezası olan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 3 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda, 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.K., 23 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar eden E.D. ile birlikte çeşitli suçlardan aranması bulunan F.K. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi.