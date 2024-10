HADAK'tan Başkan Özldoğan'a ziyaret

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; başarılı aktiviteleriyle ilçenin medar-ı iftiharı haline gelen Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) heyetini kabul etti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; HADAK yönetimi ve sporcularını makamında kabul etti. Toplantıya Kulüp Yöneticileri Yusuf Hakan Özdemir, Ahmet Duran, Antrenör Gülay Bölükbaşı ve HADAK sporcuları katıldı. Başkan Özdoğan, HADAK’ın yaklaşık 100 lisanslı sporcuya sahip olduğunu belirterek, kulübün hem Hacılar’ı, hem Kayseri’yi, hem de Türkiye’yi başarıyla temsil ettiğini vurguladı. Toplantıda kulüp yönetimi, HADAK’ın çalışmaları hakkında Başkan Özdoğan’a bilgi verdi. Başkan Özdoğan, geçtiğimiz hafta Şili’de düzenlenen ve 16 ülkenin katıldığı uluslararası bir yarışmada üçüncülük elde eden HADAK sporcusu Sueda Sultan Evci’yi de tebrik ederek, “Bayrağımızı dalgalandıran Sueda Sultan Evci kardeşimize ve hocalarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Dağcılık ve kayak branşlarında başarılı çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Özdoğan, “Biz hem dağ kayağı hem de alp disiplininde iddialıyız. Ayrıca dağcılık ve tırmanış alanında da önemli bir altyapıya sahibiz. İlçemizde sporcu taramalarını gerçekleştirerek, gençlerimizi bu alanlarda eğitmeye devam edeceğiz” dedifadelerini kullandı. Başkan Özdoğan, HADAK’ın sadece sportif başarıyla değil, sporcuların milli ve manevi değerlere bağlı, sağlıklı bireyler olarak yetişmesine de önem verdiklerini belirterek; "Sporcularımızın iyi bir insan olarak yetişmesi, ilçemiz için büyük bir öncelik. Hem spor hem de eğitim hayatlarında başarılı olmaları için her zaman yanlarında olacağız” diye konuştu. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; sporculara her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyleyerek, iş insanlarını ulusal ve uluslararası başarılara imza atan HADAK’ı desteklemeye davet etti. Başkan Özdoğan “Kamu olarak biz her zaman yanlarındayız, ancak sponsorların desteğiyle sporcularımızın daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum” dedi.

Başkan Özdoğan, HADAK sporcularının kış sezonuna da yoğun bir şekilde hazırlandıklarını belirterek; "Kayak sezonu için hazırlıklarımız sürüyor. Tüm sporcularımıza başarılı bir sezon diliyorum” dedi.