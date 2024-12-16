Hafta sonu amatör futbolda genç yaş kategorisi maçları oynandı
Kayseri'de Süper Amatör Küme ve 1'inci Amatör Kümeye verilen arada sadece U18 ve U16 müsabakaları oynandı.
Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından Süper Amatör Küme ve 1’inci Amatör Kümeye 1 haftalık ara verildi. Bu liglerde sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından hafta sonu sadece İbrahim Koltuk Süper U18 Ligi, Mustafa Korkmaz U18 Ligi müsabakaları ile daha önce ertelenen U16 müsabakaları oynandı. Karşılaşmalara Argıncık 1 – 2 Nolu Sahalar, Erkilet 1-2 Nolu Sahaları ev sahipliği yaptı.