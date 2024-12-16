  • Haberler
  • Spor
  • Hafta sonu amatör futbolda genç yaş kategorisi maçları oynandı

Hafta sonu amatör futbolda genç yaş kategorisi maçları oynandı

Kayseri'de Süper Amatör Küme ve 1'inci Amatör Kümeye verilen arada sadece U18 ve U16 müsabakaları oynandı.

Hafta sonu amatör futbolda genç yaş kategorisi maçları oynandı

Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından Süper Amatör Küme ve 1’inci Amatör Kümeye 1 haftalık ara verildi. Bu liglerde sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından hafta sonu sadece İbrahim Koltuk Süper U18 Ligi, Mustafa Korkmaz U18 Ligi müsabakaları ile daha önce ertelenen U16 müsabakaları oynandı. Karşılaşmalara Argıncık 1 – 2 Nolu Sahalar, Erkilet 1-2 Nolu Sahaları ev sahipliği yaptı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de kar yağışı: Yüksek kesimler beyaza büründü
Kayseri'de kar yağışı: Yüksek kesimler beyaza büründü
Tüp patlaması sonucu yıkılan ev yeniden yapıldı
Tüp patlaması sonucu yıkılan ev yeniden yapıldı
Kayseri'de fabrikada feci iş kazası: Tamir için girdiği plastik kırım kazanında can verdi
Kayseri'de fabrikada feci iş kazası: Tamir için girdiği plastik kırım kazanında can verdi
Kayseri yol durumu: Şu an için kapanan yol yok
Kayseri yol durumu: Şu an için kapanan yol yok
CHP'li Aşkın Genç'ten Kayseri'deki okullar için acil çağrı
CHP'li Aşkın Genç'ten Kayseri'deki okullar için acil çağrı
Spor A.Ş., minik sporseverleri AVM'de buluşturdu
Spor A.Ş., minik sporseverleri AVM'de buluşturdu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!