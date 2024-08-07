Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu

İsmail Haniye'nin şehadeti sonrası Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığına Yahya Sinvar seçildi. 61 yaşındaki Sinvar, son olarak Hamas'ın Gazze Şeridi'nden sorumlu liderliğini ifa ediyordu.

Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu

İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin yerine, Yahya Sinvar seçildi.

Yahya Sinvar kimdir?
Sinvar, 29 Ekim 1962 tarihinde Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi.

Tıpkı İsmail Haniye gibi aslen 1948'de İsrail'in işgal ettiği topraklarda kalan Askalan (Aşkelon) kentinden olan Sinvar, yüksek öğrenimini Gazze İslami Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.

İsrail tarafından, ilk defa 1982 yılında tutuklanan ve 4 ay hapis yatan Sinvar, 1985 yılında "gizli bir örgüt kurmak" suçundan ikinci kez tutuklandı.
Sinvar, 1988'de İsrail tarafından tutuklandığında 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezasına mahkum oldu ve 23 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı.

Haber Merkezi

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