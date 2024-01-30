Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında açıklamada bulundu.İsrail medyasında iddia edilen olası esir takası anlaşmasına değinen Hamdan, "Şüphesiz Katar ve Mısır gibi dost ülkelerden özellikle ateşkesin sağlanması için büyük girişimler var. Biz en başından beri tüm fikirler ve önerilere ciddi bir şekilde yaklaşıyoruz." dedi.Hamdan, İsrail ile olası bir esir takası anlaşması ve ateşkes için daha önce de açık bir şekilde dile getirdikleri gibi önceliklerinin, "Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların nihai olarak tamamen sonlandırılması" olduğunu vurguladı.Gazetecilerin, kısa bir süre içerisinde geçici bir esir takası anlaşması mümkün mü sorusuna Hamdan, kendilerinin geçici veya birkaç günlük değil nihai anlaşmada ısrarcı olduklarını, geçici ateşkesin İsrail'in Gazze'ye yönelik yeniden saldırılar düzenlemeyi arzuladığını göstergesi olduğunu belirtti. Kaynak: Hamas: İşgalci İsrail ile esir takası anlaşması için Gazze'ye saldırılar son bulmalı

Kaynak:Haksöz haber