Motorine zam
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine bugün gece yarısından itibaren (30.01.2024) geçerli olacak şekilde 1 lira 38 kuruşluk zam kesinleşti.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gece yarısından itibaren (30.01.2024) geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruşluk zam kesinleşti. 41 lira 38 kuruştan satılan motorinin litresi fiyat artışıyla birlikte 42 lira 76 kuruşa yükselmesi bekleniyor. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 39,54 TL
Motorin (dizel): 41,38 TL (ZAM UYGULANMADAN)
LPG (otogaz): 20,20 TL.