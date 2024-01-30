Motorine zam

Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine bugün gece yarısından itibaren (30.01.2024) geçerli olacak şekilde 1 lira 38 kuruşluk zam kesinleşti. 

Motorine zam

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gece yarısından itibaren (30.01.2024) geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruşluk zam kesinleşti. 41 lira 38 kuruştan satılan motorinin litresi fiyat artışıyla birlikte 42 lira 76 kuruşa yükselmesi bekleniyor. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 
Benzin: 39,54 TL
Motorin (dizel): 41,38 TL (ZAM UYGULANMADAN)
LPG (otogaz): 20,20 TL.

1ha

Bakmadan Geçme

Erciyes'e rekor ziyaretçi: 'İğne atsan yere düşmüyor'
Erciyes'e rekor ziyaretçi: 'İğne atsan yere düşmüyor'
Talas'taki Okullarda Sömestr Temizliği
Talas'taki Okullarda Sömestr Temizliği
Geleceğin bilişimcileri yetişiyor
Geleceğin bilişimcileri yetişiyor
Başkan Büyükkılıç'tan Hisarcık Mahallesi esnafına ziyaret
Başkan Büyükkılıç'tan Hisarcık Mahallesi esnafına ziyaret
Kadınlardan Türkiye'de ilk ve tek: 'Gilaburu Lokumu'
Kadınlardan Türkiye'de ilk ve tek: 'Gilaburu Lokumu'
Paris'te görüşülecek! Hamas ve İsrail'e sürpriz teklif
Paris'te görüşülecek! Hamas ve İsrail'e sürpriz teklif