Hasan Can Arslan bronz madalya ile döndü

Kayserili sporcu Hasan Can Arslan, İstanbul'da düzenlenen İstanbul U17 Open 2024 Badminton Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.

Hasan Can Arslan bronz madalya ile döndü
Kayseri GündemEditör

Kayserili sporcu Hasan Can Arslan, İstanbul’da düzenlenen İstanbul U17 Open 2024 Badminton Turnuvası’nda bronz madalya kazandı.

11-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen İstanbul U17 Open 2024 Badminton Turnuvası’na Kayseri’den Türkiye’yi temsil eden milli sporcu Hasan Can Arslan katıldı. Milli takımda yer alan Kayserili sporcu, oynadıkları kategorilerde bronz madalya almayı başardı.

Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü tarafından yapılan açıklama da HasanCan Arslan ve antrenörü tebrik edildi.

Hasan Can Arslan bronz madalya ile döndü
İHA
Kayseri Gündem

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