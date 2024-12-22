Hatalı dönüş kazaya sebep oldu, otomobil takla attı
Hacılar'da seyir halinde giden otomobil, hatalı dönmeye çalışan başka bir otomobile çarparak takla attı. Kaza görüntüleri bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde hatalı dönmeye çalışan araç kazaya sebebiyet verdi. Kazada seyrinde giden otomobil, hatalı dönmeye çalışan araca çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirirken meydana gelen kazanın görüntüleri bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.