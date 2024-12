Mimarsinan'da vatandaşlar kazaların önlenmesi için EDS talep ediyor

Mimar Sinan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Furkan Mısır konuyla ilgili, "Mimar Sinan’ın bir kanayan yarasına dikkat çekmek adına toplandık. Kayseri-Malatya yolu üzerinde, Mimar Sinan Fatih Mahallesi’nin bulunduğu kısımda son 5 yılda ortalama 20'nin üzerinde ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Onlarca vatandaşımız yaralandı. Geçen haftada bir vatandaşımız tam burada, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken hayatını kaybetti” dedi.

Bölgeye EDS yapılmasını talep eden Mimar Sinan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Furkan Mısır, "Mimar Sinan’ın bir kanayan yarasına dikkat çekmek adına toplandık. Kayseri-Malatya yolu üzerinde, Mimar Sinan Fatih Mahallesi’nin bulunduğu kısımda son 5 yılda ortalama 20'nin üzerinde ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Onlarca vatandaşımız yaralandı. Geçen haftada bir vatandaşımız tam burada, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken hayatını kaybetti. 2018 yılından bu yana, biz bu yolda EDS sistemi kurulması için birçok talepte bulunduk. Taleplerimize olur yazıları verildi, ancak sistem uygulamaya konulmadı. Ayrıca, Mimar Sinan’ın girişindeki kavşakta da trafik ışıklarının bulunmaması nedeniyle birçok kez trafik kazası meydana geldi. Ayda bir kez minimum bir kaza gerçekleşiyor. Biz burada, bu halk olarak, bu kazaların önlenmesi adına Büyükşehir Belediyesi tarafından acilen bir işlem yapılmasını ve elektronik denetleme sistemi kurulmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.



Mimar Sinan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yöneticisi Osman Deniz ise bir çok kez kazaya şahit olduklarını belirterek, "Gördüğümüz yol, Kayseri-Malatya karayolu. Burada bir mahalle var, ancak karşıya geçiş yapamıyoruz. Ayrıca, burada bir organize sanayi bölgesi bulunuyor. Buranın farklı bir özelliği var; hem uluslararası bir yol, hem de organize sanayi bölgesi. Burada Ne bir ışıklandırma, ne bir hız kısıtlaması, hiçbir şey yok. Şu ana kadar çok sayıda kazaya şahit olduk, ve bu yolun keskin virajlarında can kaybı yaşandı. Trafik ışığı yok, hız kısıtlaması yok, hiçbir güvenlik önlemi alınmamış. Biz buraya en azından bir elektronik denetleme sistemi (EDS) istiyoruz. Şu an araç trafiği de oldukça yoğun, can güvenliğimiz tehlikede. Yetkililerden buraya en kısa zamanda EDS kurulmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan konuyla ilgili konuşan Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Saffet Mersin de "Mimar Sinan’a girişimizle ve burada yaşanan kazalarla alakalı olarak, her iki günde bir ya da üç günde bir sürekli kaza oluyor. Buraya en kısa zamanda bir çözüm istiyoruz. Bu çözümün en kolay yollarından biri, EDS sistemi kurulmasıdır. 3-4 gün önce,bir kadın trafik kazasından dolayı vefat etti. Ertesi gün ise Mimar Sinan girişindeki kavşakta bir araçla taksi çarpıştı ve orada da ağır yaralılar oldu. Bu nedenle, en kısa zamanda buraya bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Yetkililerden bir an önce bu konuyla ilgilenmelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.