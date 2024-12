Hayalini kütüphanede gerçekleştiren Yiğithal'den Çolakbayrakdar'a teşekkür

Okumayı çok seven ve okumayı hayatının bir parçası haline getiren ilkokul mezunu ve ev hanımı olan 61 yaşındaki Şaziye Yiğithal, hayatın getirdiği zorluklar nedeniyle öğretmenlik mesleğini gerçekleştirememiş olsa da, kütüphanede kitaplar okuyarak bu hayalini bir şekilde yaşadığını ifade etti. Fevziçakmak Sinan Kütüphanesi’nin müdavimlerinden ve okuma tutkusuyla gençlere örnek olan Şaziye Yiğithal, hizmetlerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür edip, dualar etti.

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde 1963 doğumlu olan Şaziye Yiğithal, Fevziçakmak Sinan Kütüphanesi’nin müdavimlerinden biri olarak, kitap okuma sevgisini genç nesillere aşılıyor. İlkokul mezunu ve ev hanımı olan Yiğithal, bir oğlu ve üç kızı ile altı torununun da olduğu, kitapla iç içe geçmiş bir hayat sürdürüyor. Şaziye Yiğithal, kitap sevgisinin yaşla sınırlı olmadığını ve her yaştan insanın okumaktan fayda sağlayabileceğini vurguluyor. Çocukluk yıllarından itibaren okumayı çok sevdiğini belirten Yiğithal, ilkokul öğretmenin sözlerine atıfta bulunarak, “Çocukluktan beri okumayı çok severim. İlkokul hocam Ali Yıldırım, bize şunu söylerdi: "Yerde bir kâğıt da bulsanız, okuyun. Gün gelir, o kâğıtta okuduğunuz şey sizin işinize yarar." Sürekli okumamızı teşvik ederdi. Ben de bulduğum her şeyi okumaya çalışırım. Köyde iş yaparken, özellikle tarlada, bahçede çalışırken ya da halı dokurken, kâğıda yazdıklarımı okurum. Sürekli bir şeyler öğrenmeye çalışırım. Böylelikle hem çocuklarıma hem de köyüme ve insanlığa faydalı olduğumu düşünüyorum. İyi bir örnek olabilsem ne mutlu bana” diye konuştu. Sinan Kütüphane’de kitap okuma serüveni ise bir gün yaya olarak çarşıya giderken Sinan Kütüphanesi’ni gördüğünü ve parkta oturmak yerine kütüphaneye girip kitap okumaya karar verdiğini aktaran Yiğithal; "Yaya olarak çarşıya giderken bir gün parkta oturacaktım, ancak Sinan Kütüphane’yi gördüm. Kendi kendime, parkta boş vakit geçireceğime, kütüphaneye girip bir bakayım dedim. İçeri girdim ve burada çalışan arkadaşlar, "Burada kitap okuyabilirsiniz" dediler. O günden sonra düzenli olarak gelmeye başladım. Günde en az yarım saat ve en fazla iki saat kitap okuyorum. Kitap, yorgunluğumu alıyor, beni rahatlatıyor. Tarihi kitapların yanı sıra dini kitapları da çok severim. Şu an Cengiz Aytmatov’un Toprak Ana adlı kitabını okuyorum. Kitapta, toprak için savaşan insanları anlatıyor, ben de köyde aynı mücadeleyi veriyorum; hayatın savaşını veriyorum. Çocuklarıma örnek bir anne olmayı hedefliyorum ve bu kitabı okurken bu amacımı buluyorum. Çocukluk hayalim öğretmen olmaktı, ancak hayatın zorlukları nedeniyle bunu gerçekleştiremedim. Yine de içimde büyük bir istek vardı. Şimdi, hayalimdeki gibi kütüphaneye gelip kitap okuyorum. Dinimizin ilk emri "İkra" (oku) olduğu için, özellikle benim yaşımda olanlara okumalarını tavsiye ediyorum. Bu vesileyle böyle bir tesisin yapılmasında emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Burada çayımız, çorbamız ve yemeğimiz var. Her şeyiyle dört dörtlük bir yer. Hizmetlerinden dolayı başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise kitap okumanın her yaştan insan için önemli olduğunu belirterek, "Öncelikle Şaziye Yiğithal teyzemi tebrik ediyorum. Kitap okumanın yaşı olmadığını gösteriyor. Kitap okumak önemlidir" şeklinde konuştu. Başkan Çolakbayrakdar, kütüphanelerin şehirleri zenginleştiren önemli birer kültür merkezi olduğunu vurgulayarak, “Kayseri için tarihe geçecek hizmetler ürettik ve yeni projelerle ilçemizi cazibe merkezi haline getiriyoruz. Hemşehrilerime daha iyi imkanlarda hizmet verebilmek için durmadan çalışıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak 7’den 70’e herkes için projeler üretiyoruz. Özellikle göreve geldiğinden bu yana hemşehrilerimin daha mutlu ve huzurlu olabileceği sosyal yaşam alanları ile tesisler yapıyoruz. Bunlardan biri olan Fevziçakmak Mahallemizdeki Sinan Kütüphanesi’ni geçen yıl şehrimize kazandırdık. Gençlerimiz hem ders çalışıyor hem verimli vakit geçiriyor hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçiriyorlar. Eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında Kayserililerin yanında yer alarak, Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz. Yaptığımız hizmetlerle her bir mahallemize değişik renk ve heyecan katıyoruz” ifadelerine yer verdi.