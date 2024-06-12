Haziran'da en sevilen Bakan Özhaseki çıktı

Hbs Araştırma Şirketi ‘en beğenilen’ bakanlar araştırması yaptı. Şirketin yapmış olduğu ankete 5 bin kişi katılım sağladı. Şirket ise anketi yüz yüze görüşme metoduyla gerçekleştirildi. Haziran ayını kapsayan ankete göre ise bu ayın en çok sevilen ilk 5 bakanı belli oldu. En çok sevilen bakan ise yüzde 11,4 ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki oldu. Özhaseki’yi ise ikinci sırada yüzde 10,7 ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, üçüncü sırada yüzde 10,1 ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dördüncü sırada yüzde 7,1 ile Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, beşinci sırada yüzde 5,4 ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş takip etti.

Öte yandan katılımcıların yüzde 42,7’si cevap vermezken yüzde 12,6’sı ise diğer seçeneğini işaretledi.