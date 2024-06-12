Kurbanlık için bıçaklar bileniyor

Kayseri’de Kurban Bayramı’na günler kala vatandaşların ve kasapların uğrak noktası bıçak ustaları oldu. Kurbanlıklarında kullanılacak olan bıçakları bileletmek isteyen vatandaşlar ve kasaplar bıçakçılara ayak basıyor. Bu yıl bıçak satışının düştüğünü onun yerine vatandaşların mevcut bıçaklarını bileletmeye geldiğini aktaran yaklaşık 30 yıldır bu işi yapan bıçak ustası Ömer Navruz, kurban fiyatlarının artmasıyla bu yıl işlerin düşük olduğunu söyledi. Navruz, “Bir Kurban Bayramı’na daha erişmiş bulunuyoruz. Kurbanlıkların pahalı olmasından dolayı işler bu yıl biraz düşük. Bıçak bilemesi yapıyoruz ama bıçak satışlarında düşüklük yaşanıyor. Bayram öncesi genelde kasap bıçaklarını, malzemelerini hazırlıyoruz. Kasaplara özel çalıştığımız için onların dövme kaliteli bıçakları vardır. Onların hazırlıkları sürüyor 11 ay boyunca, 12’inci bunları kasaplarla buluşturuyoruz. En çok bu bayramda bileleme işlemi yapıyoruz daha önceki yıllarda bıçak satışı çoktu. Bu yıl fiyatların yükseldiğinden dolayı satışlar düşük” ifadelerini kullandı.

Ömer Navruz bıçak bileleme ve satışı fiyatlarının ise bu yıl şu şekilde olduğunu belirtti;

Bıçak bileleme: 25 lira,

Satır bilememe: 50 lira,

Bıçak satışları ise; 100 - 500 lira aralığında.