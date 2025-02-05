Hırsızlık suçundan 11 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Kayseri'de hırsızlık suçundan 11 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde; Hakkında ‘hırsızlık’ suçundan 11 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. (29) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine gönderildi.