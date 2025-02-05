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Hırsızlık suçundan 11 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de hırsızlık suçundan 11 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık suçundan 11 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde; Hakkında ‘hırsızlık’ suçundan 11 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. (29) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi

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