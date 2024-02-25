Hırsızlık yapmak için açtıkları delik 'pes' dedirtti

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 47 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan bir hırsızlık olayında şahısların, sigaraları çalmak için açtıkları delik görenleri şaşırttı.

Hırsızlık yapmak için açtıkları delik 'pes' dedirtti
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 47 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan bir hırsızlık olayında şahısların, sigaraları çalmak için açtıkları delik görenleri şaşırttı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği’nce kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda; 67 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 62 şüpheli şahıs yakalandı. Bu şahıslardan suça karıştığı tespit edilen 17 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Çalmak için cama delik açtılar

Öte yandan, bazı hırsızlık olayları da güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Meydana gelen bir hırsızlık olayında şahıslar, çalmış oldukları sigaraları çıkarmak için cama delik açtı. Açtıkları delikten sigaraları atan şahıslar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

5 yılda tarıma 500 milyon TL'lik yatırım
5 yılda tarıma 500 milyon TL'lik yatırım
'İkinci basım çeyrek altın' altına olan güveni azalttı
'İkinci basım çeyrek altın' altına olan güveni azalttı
Erciyes'te Diplomatik Kayak ve Snowboard Yarışı yapıldı
Erciyes'te Diplomatik Kayak ve Snowboard Yarışı yapıldı
Başkan Çolakbayrakdar, çocukların yüzünü güldürüyor
Başkan Çolakbayrakdar, çocukların yüzünü güldürüyor
Hırsızlık yapmak için açtıkları delik 'pes' dedirtti
Hırsızlık yapmak için açtıkları delik 'pes' dedirtti
Başkan Yalçın'dan anlamlı nikah hatırası 2 bini aştı
Başkan Yalçın'dan anlamlı nikah hatırası 2 bini aştı