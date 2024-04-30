Hobi bahçeleri kura çekimi başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kentin 7 farklı bölgesinde emekli vatandaşlara yönelik 22 bin 647 başvurunun yapıldığı toplam 2 bin 543 adet hobi bahçesi kura çekimi başladı. Vatandaşlar, kura çekimini heyecanla takip ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Altınoluk Hobi Bahçesi’nde 230 adet, Beştepeler Hobi Bahçesi’nde 204 adet, Karpuzatan Hobi Bahçesi’nde 703 adet, Cırgalan Hobi Bahçesi’nde 462 adet, Selçuklu Hobi Bahçesi’nde 569 adet ve Şeker Hobi Bahçesi’nde birinci kısım 144 adet ve ikinci kısım 231 adet olmak üzere toplam 2 bin 543 adet hobi bahçesini hayata geçirdi.

Hobi bahçesi için kuraya hak kazanan vatandaşlar, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi, Basketbol Sahası’nda kura çekimine katıldı. Büyük salonda, dev ekranda, noter tarafından dijital olarak çekilen kurayı izlemek isteyen vatandaşlar, kura çekimini yerinden takip ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, çekiliş öncesi yaptığı açıklamada, “Çekilişimiz 8’inci noter yeminli kâtip kontrolünde yapılacak. Her bir hobi bahçesi için önce tüm katılımcılar ekrana yansıyacak, daha sonra şehit yakınları, gazi ve engellilerimiz asil ve yedekleri çekilecek. Aynı hobi bahçesi için emeklilerimizin çekilişine geçilecek” dedi.

Hobi bahçelerin tamamının çekilişinin yapıldığını hatırlatan Türkmen, meclis kararı ile bu çekilişin yapıldığını belirterek, hayırlı, uğurlu olmasını ifade etti.

22 bin 647 başvuru sahibinin katıldığı kura çekimi, 8’inci noter huzurunda daha disiplinli, daha huzurlu fayda sağlayacağı alfabetik sırayla hobi bahçeleri adına Altınoluk Hobi Bahçesi çekilişlerinin yapılmasıyla başladı. Çekilişler, tamamen objektif olurken, çekilişin yapılmasını sağlayan program ve algoritmalar her türlü inceleme ve kontrole açık olarak hazırlandı.

Saat 10.00 ile 10.40 arası Altınoluk Hobi bahçesi çekilişi ile başlayan kura çekim töreni, saat 10.40-11.20 arası Beştepeler Hobi bahçesi çekilişi, saat 11.30-12.50 arası Cırgalan Hobi bahçesi çekilişi, saat 13.20-15.20 arası Karpuzatan Hobi bahçesi çekilişi, saat 15.30-17.10 arası Selçuklu Hobi bahçesi çekilişi, saat 17.10-17.35 arası Şeker Hobi bahçesi 1. Kısım çekilişi ve saat 17.35-18.15 arası Şeker Hobi bahçesi 2. Kısım çekilişi ile devam ediyor.

Kura çekimi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Youtube kanalından da canlı olarak yayınlanıyor.