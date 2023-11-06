HÜDA PAR'lı Çalhan, 'AK Parti belediyelerine randevu talebimiz olduğunda karşılık bulamadık'

HÜDA PAR Kayseri İl Başkanı Mehmet Çalhan, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Siyasi Gündem’ programına katılarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı. AK Partili belediyelerin kendilerine randevu vermediğini ve görüşme sağlayamadıklarını iddia eden Çalhan, “Gerçekçi olalım, AK Parti belediyelerine randevu talebimiz olduğunda karşılık bulamadık. Hiçbir şekilde olumlu dönüt alamadık. Devlet kurumları noktasında sıkıntı yaşamıyoruz ve kendilerine rahatlıkla ulaşıp raporlarımızı sunabiliyoruz ama AK Parti belediyelerimizden hiçbir şekilde randevularımıza ne olumlu ne olumsuz yanıt alamadık” diye konuştu.