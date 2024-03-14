Hüda Par adaylarından gazetemize ziyaret
Hüda Par (Hür Dava Partisi) Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Çalhan ve Kocasinan Belediye Başkan adayı Hüseyin Yazgan gazetemizi ziyaret etti.
Hüdapar Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Çalhan ve Kocasinan Belediye Başkan adayı Hüseyin Yazgan gazetemizi ziyaret etti.
Gazatemizi ziyaret eden ve seçim çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Hüdapar adayları, Kayseri Gündem Gazetesi sahibi Osman Gerçek ve Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Keser ile bir süre görüştüler.
Haber Merkezi
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