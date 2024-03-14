Şair Halit Belgeli'nin 50. Sanat Yılı Programı
Kayseri'nin tanınmış şairlerinden Şair Halit Belgeli, 50. Sanat Yılı dolayısıyla düzenlenecek programda şairin sanat yönü ve eserleri tanıtılacak.
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