Şair Halit Belgeli'nin 50. Sanat Yılı Programı

Kayseri'nin tanınmış şairlerinden Şair Halit Belgeli, 50. Sanat Yılı dolayısıyla düzenlenecek programda şairin sanat yönü ve eserleri tanıtılacak.

Şair Halit Belgeli'nin 50. Sanat Yılı Programı

Şair Halit Belgenin şiirlerinden oluşan Süreyya ve deprem şiirlerinin derlendiği Deprem Şiirleri Güldestesi kitaplarının tanıtılacağı 50.Sanat Yılı Programı 17 Mart Pazar günü saat: 20.00'de İl Özel İdare salonunda gerçekleştirilecek.

Şair Halit Belgeli'nin 50. Sanat Yılı Programı

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Akmermer'den 'yük hızlı treni' açıklaması: 'Böyle bir şeyin gerçekleşmesi Kayseri'yi başka bir lige götürür'
Akmermer'den 'yük hızlı treni' açıklaması: 'Böyle bir şeyin gerçekleşmesi Kayseri'yi başka bir lige götürür'
Arıkan: 'YİTER GAARİ!' Dedi
Arıkan: “YİTER GAARİ!” Dedi
KOM ekiplerinden kaçak silah operasyonu: 2 gözaltı
KOM ekiplerinden kaçak silah operasyonu: 2 gözaltı
Kayseri'de dolu bir anda bastırdı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı
Kayseri'de dolu bir anda bastırdı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı
Çarşı Melikgazi enerji ihtiyacını yeşil enerjiden sağlayacak
Çarşı Melikgazi enerji ihtiyacını yeşil enerjiden sağlayacak
Zincidere Göletinde bir ilk Olta Balıkçılığı Yarışması
Zincidere Göletinde bir ilk Olta Balıkçılığı Yarışması