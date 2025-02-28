Kayseri’de Milletvekili ve Belediye Başkanları ilk iftarını nerede açacak?

Halk arasında, bu önemli isimlerin iftar sofralarını lüks restoranlarda veya mükellef sofralarda mı yoksa ihtiyaç sahipleriyle birlikte mütevazı sofralarda mı açacakları konuşuluyor.

Ramazan ayının ruhuna uygun olarak, dayanışma ve paylaşma duygusunun ön planda olduğu iftar sofralarının tercih edilmesi, vatandaşlar tarafından takdirle karşılanacak bir adım olarak görülüyor.

Özellikle garip gureba, fakir fukara sofralarında yer alarak halkla iç içe bir iftar yapılması, toplumsal birlik ve beraberlik mesajı açısından büyük önem taşıyor.

Kayseri halkı, bu Ramazan ayında yöneticilerinin hangi iftar sofralarını tercih edeceğini yakından takip ediyor. İlk iftarın adresi, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun bir mesaj verecek mi? Bekleyip göreceğiz.