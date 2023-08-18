İBB Başkanı İmamoğlu, Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri'ne katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nevşehir’de 60. Ulusal, 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma ve Kültür Sanat Etkinlikleri’ne katıldı.

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 60. Ulusal, 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma ve Kültür Sanat Etkinlikleri’ne katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada, “Çok derin bir felsefenin olduğu Anadolu’nun köklerinin ne kadar kuvvetli bir temele dayandığının hissedildiği çok özel yerler vardır. Onlardan birisi de burasıdır. Bir kuru dalın sevgiyle, saygıyla özenle kök salıp hayat bulduğu, hayat verdiği yerdeyiz. Hacı Bektaş Veli’nin huzurundayız. Eminim ki bu kıymetli buluşma Hacı Bektaş Veli’yi daha güçlü, daha derinden hissetmemizi sağlayacak. İçimizi iyi duygular kaplayacak, iyilik ve cesaretle dopdolu bir gönülle buradan ayrılacağız. Benim için Hacı Bektaş’ı hissetmek bir olmanın gücünü, güzelliğini ve erdemini hissetmektir. Korkuyla değil, sevgiyle bir olmanın, cümle mahlukatla kardeş olmanın güzelliğini yaşamaktır. Hacı Bektaş’ı derinden ve gerçekten hissetmek başlı başına aslında bir nefis terbiyesidir” dedi.

İmamoğlu, “Bir fitne aramak, bir düşmanlık bulup çıkartmak, bizi toplum olmaktan ve de millet olmaktan uzaklaştırır. Bugün maalesef böylesi anlayışlarla mücadele ettiğimiz bir dönemdeyiz. Allah korusun insanlarımızın birbirine saygı duyduğu ortamları köreltmeyi, başkalaştırmayı hedefleyen bir kısım insanlarla ne yazık ki karşı karşıyayız. Devlet ve toplum katında muteber olan ve olmayan düşünceler, inançlar tarif edilmeye çalışılıyor. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Dışlanmış, yok sayılmak istenmiş kimselere yönelik sorunun özüne dokunmayan düzenlemelerle sureti haktan görünüp adaletsizliğin devam etmesi isteniyor. Düşünceye, inanca, ibadete hukuk ve demokrasi dışı sınırlar çekiliyor. Bu toprakların tarihsel, toplumsal, kültürel birikimi ne yazık ki yok sayılmaya çalışılıyor. Bütün bunlar yüzüncü yılını idrak ettiğimiz cumhuriyetimize yakışmayan tablolar. Bu ülkenin bütün vatandaşları eşit hak ve özgürlüklere sahip bireyler olmalı. Hiçbir kişi ya da gruba ayrılık yapılmayacağı fikrine dayanan Cumhuriyet, hiçbir kişi veya gruba resmen ya da fiilen daha az hak ve özgürlükler tanınmasını da asla kabullenmez. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir vatandaşa haksızlığa, ayrımcılığa uğruyorum hissi yaşatmamak için kurulmuştur. Çünkü Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Çünkü Cumhuriyet bu ülkede yaşayan 86 milyon insanı bu ülkeye eşit hissedar yapar. Çünkü bizi birbirimize bağlayan bu aziz vatan, hep birlikte bu milletin birer parçasıyız. Asli parçasıyız. Bunu kimse unutmasın” ifadelerini kullandı.

86 milyon insanın birliği, beraberliği ve bütünlüğüne teminat olan insanlar olduğunu söyleyen İmamoğlu, “İşte biz onların sayesinde bu yolculuğu Anadolu’da sürdüren şanslı bireyleriz. İşte Hacı Bektaş gibi, Mevlana gibi, Yunus Emre gibi ve tabii ki Mustafa Kemal Atatürk gibi rehberlerimiz var” dedi.