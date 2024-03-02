İHH'dan Muhteşem Yetim Dayanışması

Kadir Has Kültür Merkezi'nde Yetim Dayanışma Programında kalabalık bir topluluğa hitap eden İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İHH'nın cihat ve şehadet aşkıyla yananların ocağı olduğunu ifade ederek, sadece anne babasız kalanların değil, başsız kalan İslam Ümmetinin de yetim olduğunu vurguladı.

Mağdur ve annesiz babasız kalan çocukların, organ mafyasının suç örgütlerinin hedefi olduğunu ve 136 bin yetimle her ay ilgilenip baktıklarını ifade eden Bülent Yıldırım, misyoner teşkilatlarının 3-5 milyon yetim çocuğa baktıklarını, hepimizin yetim çocuklara bakarken misyonerlerin fedekarlığını bile gösteremediğini vurguladı.

İslam Konferansı Teşkilatı'na Ramazan'ın 15'inin Dünya Yetimler Günü projesini sunduklarını ve onların da kabul ettiklerini belirten Yıldırım,

tüm okullarımızda 'her sınıfın bir yetim kardeşi' projesini oluşturduklarını ifade etti.

Gazze'nin tam yetim olduğunu, İslam Dünyasının Gazze'ye sahip çıkmayarak onu öldürdüğünü, Gazze'ye karşı hepimizin sorumlu olduğunu söyleyen Yıldırım, Allah'ın izniyle gemileri alıp tekrar Akdeniz'e açılacaklarını, Gazzeli kadın ve çocuklar için bunu yapmanın sorumluluğunun farkında olduklarını belirtti.

İlk geminin satın aldığını ikinciyi almak üzere olduklarını belirten Yıldırım, 'Bu gemilere ya fiziki olarak binin ya destek olun ya da dua edin. Bu gemiden uzak olmayın. İnsani yardımları aktivistlerle götüreceğiz. Biz artık umutların tükendiği anda yola çıkacağız. Mart sonunda yola çıkacağız. Bundan daha iyi bir şey yapan varsa destek olalım, yoksa bu gemiye destek olalım. Ramazanın itikaf günlerini gemide geçireceğiz inşallah' şeklinde konuşmasını tamamladı.

Yetim Daynışma Programında konuşan Nurettin Yıldız, yeryüzünde meydana gelen depremler gibi yetimlik durumunun da bir kader olduğunu, depreme karşı ancak sağlam yapılarla bir tedbir oluşturulabileceğini, yetimlere karşı ise sorumluluk duygusuyla davranılması gerektiğinin altını çizdi.

Yetimle ilgilenmenin Allah'a yaklaştıran bir ibadet, yetimi görmezlikten gelmenin de büyük bir cinayet olduğunu vurgulayan Yıldız, yetim çocukların kendi çocuklarımız gibi korunabildiği bir dünyada yaşamak temennisiyle konuşmasını sonlandırdı.