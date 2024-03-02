Anadolu'da inşa edilen ilk kiliselerden Huykesen Kilisesi, turizme kazandırılmayı bekliyor

Anadolu’da inşa edildiği düşünülen ilk kiliselerden olduğu düşünülen Huykesen Kilisesi, inanç turizmine kazandırılmayı bekliyor.

Sivas kent merkezine bağlı Çelebiler köyü yakınlarında bulunan ve farklı yapısıyla dikkat çeken Huykesen Kilisesinin Anadolu’da inşa edilmiş en erken kutsal mekanlardan biri olduğu düşünülüyor.

Kilise hakkında bilgi veren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Eser, kilisenin birçok medeniyet döneminde kullanıldığını belirterek, “Huykesen Kilisesi, Sivas’a oldukça yakın. Yamaçta güzel de bir görüntüsü var. Bana göre Anadolu’da inşa edilmiş en erken kutsal mekânlardan birisi. Orada değerlendirmelere göre iki evre var. İlk evre ‘Sunak’ olduğu yönünde. Antik dönem içerisinde yaşayan kişilerin bir tanrıya sunum yaptıkları bir yer. Roma ve Bizans döneminde kullanıma devam ettiği anlaşılıyor. Büyük ihtimalle Bizans dönemi içerisinde duvar ekleniyor. Oraya gittiğimizde klasik anlamda bir ibadethane yapısıyla karşılaşmıyoruz. Orası bir açık alan kilisesi. Bu bölgedeki en erken tarihli açık kiliselerden birisi” dedi.

"Bu kilise ile Sivas’a turist çekmek mümkün"

Huykesen Kilisesi’nin Sivas’ın tanıtımına katkı sunabilecek bir yapı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Eser, “Turizm trafiğine kazandırılması gerçekten çok önemli. Sivas’a havayolu ile gelen misafirlerin hepsi yapıyı fark ediyorlar. Sunak ve açık hava kilisesi olması kullanılarak Sivas’ın tanıtılması ve gezilebilecek noktaların artırılması mümkün. İnanç turizmi 1990’lı yıllarda konuşulmaya başlandı. Bu konudan faydalanan ve çok misafir kabul eden illerimiz var. Şanlıurfa, İzmir, Konya gibi yerlere çok sayıda turist geliyor. Sivas; bu kentlerin hepsini geçebilecek yerlere ve hikayelere sahip” diye konuştu.