İhsan Şenocak Fuar Kültür Merkezi'nde konuşacak
TÜGVA Türkiye Gençlik Vakfı Kayseri Şubesinin davetlisi olarak Kayseri'ye gelecek olan İhsan Şenocak 12 Kasım 2023 Pazar günü saat:18.30'da Fuar Kültür Merkezi'nde konuşacak.
- 11.11.2023 22:42
- Güncelleme: 11.11.2023 22:44
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
TÜGVA Türkiye Gençlik Vakfı Kayseri Şubesinin davetlisi olarak Kayseri'ye gelecek olan İhsan Şenocak 12 Kasım 2023 Pazar günü saat:18.30'da Fuar Kültür Merkezi'nde Kudüs Davamız konulu konferans verecek.
Haber Merkezi
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN